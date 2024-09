Tõrva valla ettevõtjad tegid tulevikuplaane

Maido Ruusmann selgitas, et kuna hetkel on käimas Tõrva valla uue arengukava loomise protsess, oli kohtumine oluline ettevõtjatelt vajaliku sisendi saamiseks. „Viimastel aastatel oleme panustanud oluliselt valla elukeskkonna ja vaba aja veetmise võimaluste arendamisesse, valminud on keskväljak, veekeskus, staadion, tervisekeskus, uuenenud tänavavalgustus ja mis kõik veel. Ehk siiani on fookuses olnud elamine ja külastamine, kuid nüüd on aeg keskenduda ettevõtlusele. Oluline on olla väärt partner nii olemasolevatele inimestele ja ettevõtjatele kui pingutada uute juurde meelitamises," rääkis Ruusmann. „Tõrva valla eesmärk ei peaks olema väiksem kui olla Lõuna-Eesti parim paik elamiseks, külastamiseks ja investeerimiseks."