Võrumaa gümnaasiumides hakatakse andma IT-õpet

Infotehnoloogiakooli kood/Võru projekti käigus sai rahastuse ka Võru maakonna õpilastele IT valikaine keskkonna loomine. Seega tekib 2024/2025. õppeaasta jooksul Võrumaale programmeerimise valikaine keskkoolidele.

Võru IT-kooli üks eestvedaja Anti Haugas sõnas, et hange on nüüd läbi viidud ning komisjon parima pakkuja välja selgitanud. Võitjaks osutus OÜ Futurecoders, kes on loonud ka kood/Jõhvi õppekeskkonna.