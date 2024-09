Kuidas selline asi on võimalik, et valitsuses räägitakse tohututest kärbetest, aga kohalike omavalitsuste (KOV) tulud järgmisel aastal hoopis kasvavad?

Seoses tulumaksu kasvuga kasvavad ka omavalitsuste eelarved. See ei ole täiendav otsus, vaid olemasolev süsteem, mille tõttu igal aastal omavalitsuskulud kasvavad ja ma arvan, et see on väga hea.