Valga õpetajad kogusid suurvõistluselt ideid

«Lyonis toimunud World­Skills on maailma suurimaid kutsemeisterlikkuse võistlusi, mis tõi tänavu kokku 1400 võistlejat 70 riigist,» rääkis Valgamaa kutseõppekeskuse projektijuht Ahko Ahtijäinen. «Niivõrd kõrgetasemelise võistluse jälgimine oli meie pedagoogidele väärtuslik kogemus ja võisime rõõmuga tõdeda, et tööturule on sisenemas palju häid ja oma ala põhjalikult tundvaid spetsialiste. Eesti esindajad saavutasid medalid kahel alal: kokanduses ja küberkaitses.»