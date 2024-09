Olga Sadikova, terviseameti gripikeskuse peaspetsialist:

Andmed kinnitavad, et kui viirus täiskasvanud tervet inimest tabab, siis tal pole tarvis haiglaravi. Nii on sel sügisel tagatud tasuta vaktsiinid neile, keda koroona kõige enam ohustab. Teistele on need tagatud, kui see on terviseriskide tõttu tervishoiutöötaja hinnangul põhjendatud.