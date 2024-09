Kirjanduspreemia jõudis omanikuni koopas

Hiljem oli kõigil Piusa külastuskeskuse kohvikus võimalus kohtuda preemia toonud mälestusteraamatu «Vanaimä pääsokõsõ’» autoriga ning kuulata selle sündimise lugu. Võrumaa arenduskeskuse juhi Tiit Tootsi sõnul pani raamat teda mõtlema selle üle, kuivõrd oluline on talletada oma vanavanematelt kuuldud ütlusi ning seiku, et need ei ununeks.