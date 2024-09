Uue uurimise juht: Estoniat ei uputanud plahvatus või allveelaev, vaid kehv konstruktsioon

Ohutusjuurdluse keskuse juht Märt Ots lausus, et lõplikud järeldused peaks saabuma koos raporti valmimisega järgmisel aastal.

Parvlaev Estonia uppumist hakati taas uurima neli aastat tagasi, kui linastus skandaalne dokumentaalfilm, mis paljastas, et laeva paremas pardas on auk. Uurimist juhtiva ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa sõnul viitab seni kogutud info, et kunagises uurimisraportis esitatud järeldustes katastroofi põhjuste kohta pole põhjust kahelda ja laev uppus kehva konstruktsiooni, mitte kokkupõrke või plahvatuse tõttu.