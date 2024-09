Meedikud rõhutavad südamepäeval liikumise olulisust

"Rahvusvaheline südamepäev tuletab meile meelde, kui oluline on südame tervis," kirjutab Tartu Meliva kliiniku kardioloog Hanna Maria Muischnek. "Kardiovaskulaarhaigused on peamine surmapõhjus kogu maailmas, kuid enamik südamehaigusi on ennetatavad. Euroopa Kardioloogide Seltsi soovituste kohaselt peaksime iga nädal liikuma vähemalt 150 minutit. Juba 30 minutit mõõdukat füüsilist koormust päevas aitab oluliselt vähendada südamehaiguste riski. Julgustan teid täna liikuma, olgu selleks jalutuskäik värskes õhus või uue põneva spordiala proovimine."