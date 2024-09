PANKROTTI VÕI RINDELE? Pihkva kohtutäiturid värbavad võlgades mehi sõtta

Kuzmin avaldas oma Telegrami kanalis ühe sellistest kirjadest, milles kohtutäitur annab võlglasele teada, et lepingulistele sõjaväelastele makstavad rahalised toetused ületavad mobiliseeritud meestele ette nähtud toetusi. Kui sõlmida leping aastaks või pikemaks perioodiks, lubavad kohtutäiturid meestele ühekordse maksena 195 000 rubla (1868 eurot).

Lepinguliste sõdurite kuupalgad algavad laskuritele makstavast 204 000 rublast kuus (1954 eurot). Tegemist on märkimisväärselt suure sissetulekuga, kui arvestada, et Pihkva oblastis on 2025. aastaks kehtestatud elatusmiinimum inimese kohta 17 556 rubla kuus (168 eurot).