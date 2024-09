Eesti ratturid sõitsid end USAs teise kümne algusesse

«Ettevalmistus USA ja Kanada MK-etappideks ei läinud plaanipäraselt, sest vahetult enne lennukile istumist jäin haigeks ja lennureis oli üks suur piin,» rääkis Lõiv võistluse järel. «Kui kohale jõudsin, olid ilmad alguses väga külmad ja vihmased, seega sain pikalt puhata. Esimese rajatrenni ajal sain aru, et tõusu on palju ja rada on väga avatud – seega mulle sobib ja meeldib. Iseasi, kuidas tervis järele tuleb.»