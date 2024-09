Võru mänguväljaku juurde tuleb ka kogukonnaaed

«Pool sellest väljakust – väikelaste osa – on juba valmis, suurte laste atraktsioonid veel tehakse,» rääkis Võru linnapea Kalvi Kõva. «Laste mänguplatsi ümber valmib ka haljastus, mida kutsuksin kogukonnaaiaks. Sinna tulevad õuna- ja pirnipuud ning sõstrapõõsad,» lisas Kõva. «Valisime sinna viljapuud, sest piirkonnas on individuaalmajad. Kogukonnaaia annid on loomulikult kõikidele soovijatele söömiseks.»