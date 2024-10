Andrus Seeme: riigijuhtidel häid valikuid pole

Kõik märgid aga näitavad, et parlamendi sügisistungjärk tuleb töine ja eesseisvad otsused pole teps mitte lihtsad. Tegeleda tuleb majanduse konkurentsivõime kasvatamise, julgeolekuolukorra tugevdamise ja riigi rahalise seisu parandamisega. Olukorda raskendavad sotsiaalvaldkonnas vajalikud kärped ning samal ajal peame täiendavalt panustama kaitsevõime arendusse. On vaja teha keerulisi ja raskeid otsuseid, mille puhul seisavad ees tõsised arutelud.

Mulle tundub, et mõnegi küsimuse puhul peame valima mitme halva või ebapopulaarse vastuse vahel, sest häid lahendusi paraku lihtsalt ei ole. Üks on aga kindel: teeme seda kõike kindlustunde nimel, et Eesti oleks hoitud, julgeolek tagatud ning meie inimestel oleks siin hea elada ja lapsi kasvatada. Loodan väga, et arutelud riigikogus on edaspidi varasemast sisukamad ja rohkem üksteist mõistvad. Eks aeg näitab, kas see ka nii läheb.