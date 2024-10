Punaristlased turgutavad õpilaste vaimset tervist

Punaristlased valmistasid kaks kasti – ühe Võrumaale ja teise Põlvamaale –, mille täitsid kahesaja väikese kuulikesega, kus sees kirjas nende välja otsitud targad ütlemised ja motiveerivad sõnumid.

Kastide peale on lisatud ka olulisemad kontaktid, kust noor võib oma murede korral abi küsida. Ühes koolis on kast kaks nädalat ning siis liigub see edasi järgmisesse kooli. Enne uude kooli jõudmist täidavad punaristlased kastikese uuesti sõnumitega.

Võrumaal alustas kast ringkäiku 30. septembril. Võrumaa koolidest on avaldanud soovi enda juurde sõnumikasti saada Antsla, Puiga, Parksepa, Värska, Kreutzwaldi, Meremäe, Mikitamäe, Osula, Obinitsa ja Kuldre kool.

Põlvamaal hakkab kast ringi liikuma 7. oktoobrist ning seal peatub see riburada Põlva Jakobi koolis, Kanepi vallas Krootuse koolis ning Põlva kooli Ahja, Tilsi, Vastse-Kuuste, Mammaste ja Mooste õppekohas.

Punase Risti vabatahtlikud loodavad, et neist sõnumitest saavad noored lohutust, väikest abi või turgutust, et päevaga edasi minna. Samuti soovivad nad, et koolipered hoiaksid sõnumikasti hästi, nii et järgmisedki selle tervena enda juurde saaks.

Ühtlasi annavad seltsi liikmed teada, et ootavad oma seltsiga liituma kõiki aktiivseid inimesi sõltumata vanusest, kes soovivad Punase Risti tegevustes kaasa lüüa ja aidata neil teisi abistada.