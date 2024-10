«Venemaal on tohutud putkekolooniad kohe meie kõrval.» Riik jätab ohtliku karuputke hävitamise maaomaniku mureks

«See, et keskkonnaameti kõrval peab võõrliikide tõrje olema ka maaomaniku huvi ja kohustus, on põhimõtteline muudatus, mille vajalikkuse üle on arutatud juba mitu aastat,» selgitas keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra Lõuna-Eesti Postimehele. «Muudatus ei ole seotud valitsuse kärpeplaaniga.»