Kahevõistluse maailma tipp koguneb taas Otepääle

Peakorraldaja Rauno Loit ütles, et kõrgel tasemel suursündmus on iga aastaga üha rohkem publikut kohale meelitanud, tänavu sündis ka publikurekord. «Siis külastas üritust ligi 10 000 pealtvaatajat ning see naelutas televiisorite ette 210 000 eestimaalast. Rahvusvahelise telepildi vahendusel jälgis etappi nädalavahetusel 18,6 miljonit silmapaari 11 riigist,» lisas Loit.