Arhitektid loovad Valga puhkealale stiilse supluskoha

Septembris tegid residendid algust Pedeli poolsaare supluskoha linnamööbli ehitamisega. Selle autorid on noored arhitektid Mia Martina Peil, Katariina Mustasaar, Eneli Kleemann, Lill Volmer, Marie Anette Veesaar, Anna Riin Velner ja Saskia Epp Lõhmus, kes koos kannavad nime Stuudio Kollektiiv.

See on säästvast ehitusest huvitatud noorte arhitektide rühmitus, kellel on esikohal koostöö ja tundlikkus kohalike olude suhtes, eesmärgiga vähendada ehitusjäätmete hulka.