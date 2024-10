Riigimajata jääv Põlva voolab riigist tühjaks

«Paraku on Põlva riigimaja küsimus aastaid lahenduseta ja tuleb tunnistada, et Põlva maakonnas on riiklikud arengud toimumas seatud eesmärkidele vastupidises suunas ning trendi jätkudes oleme «maakond ilma riigita»,» seisab omavalitsuste liidu esimehe, Põlva vallavanema Martti Rõigase saadetud kirjas.