Kersti Kond: Eesti – Euroopa kalleim riik?

Juba praegu on siinsed hinnad kohati kõrgemad kui võõrsil. Mõnigi Eesti spaakeskus küsib ööbimise eest sama palju kui viietärnihotell New Yorgi Broadwayl. Ka restoranis einestamine pole võõrsil tihtipeale kulukam kui kodumaal.

Eluasemete hind on statistikaameti andmetel endiselt tõusuteel. Ostjate huvi on küll leigemaks muutunud, aga praegu neid veel jagub. Igapäevast põnevust ja kõneainet pakub elektri börsihinna jälgimine. Mõnegi toiduaine ostuks tuleb poes tasuda poole rohkem kui paari aasta eest. Kaupmehed on juba märganud, et paljud külastajad on hakanud eelistama kehvema kvaliteediga ja odavamaid tooteid. Võõras pole pilt kuu lõpus kaupluses sente peopesal kokku lugevast pensionärist. Hinnasula pole aga oodata.