Põlvalane konkureerib kõrgele tiitlile

„Eestis on üle 1000 toiduainete valdkonnas tegutseva ettevõtte, kes annavad tööd enam kui 14 000 inimesele. Suur osa neist on ettevõtte väga pikaaegsed töötajad ja omavad suurt valdkondlikku kompetentsi panustamaks Eesti toidu kvaliteeti ja heasse maitsesse,“ ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. „Kahtlemata on iga konkursile esitatud kandidaat Eesti toidu „Südamega tiitlit“ väärt, sest need inimesed on silma paistnud oma suure pühendumuse ja hoolivuse poolest ning panustanud oluliselt ettevõtte arengusse ning noorte kolleegide väljaõppesse.“