Põlva haigla teenekas kirurg suundub pensionile

Tööd alustas dr Enno Toss (75) 1981. aasta 1. septembril. Põlva haiglasse jõudis Tõrvast pärit kirurg abikaasa Tiiu kaudu, kes oli juba seal tööl. „Mind võeti siin lahkelt vastu. Haiglahoone polnud päris valmis veel ja nii käisin Räpinas valveid tegemas,“ meenutas ta.

Arstiks saamine oli dr Tossile juhuslik. „Sõitsin Ikaruse bussis Tartu poole ja mõtlesin, mida teen. Kuid sisseastumiskatsed läksid edukalt ja sain õppima. Kirurgia poole just kutsuski see, et töö tulemus on kohe näha,“ tõdes ta.

Kui vaadata tagasi, mis on 43 aastaga Põlva haiglas muutunud, tõi dr Toss välja asjaolu, et kirurgiaosakonnas on jäänud voodikohti vähemaks. „Kirurgiale oli eraldatud kaks pikka koridori, kuid samas viibisid patsiendid haiglas kauem. Operatsioonidest taastuti haiglas tavaliselt nädala, kui täna sarnastel protseduuridel oleks see üks-kaks päeva. Palk ju jooksis, neil polnud kiiret tagasi tööle,“ nentis dr Toss naerdes.

Dr Tossi pensionile suundumist tulid meeles pidama lisaks haigla juhtkonnale kümmekond kolleegi kirurgiaosakonnast ja osakonna juhataja dr Silver Merisalu, kelle kohta oli kirurgil ainult häid sõnu. „Dr Merisalu on olnud minu parim ülemus! Mul on hea meel, et ta tuli ja antagu talle palju energiat tegutsemiseks,“ soovis elupõline kirurg.

Tervis küll ei lase dr Tossil oma meelisalade tennise ja suusatamisega tegeleda, kuid suure krimkade lugejana on ta hakanud sageli raamatukogus käima. Kolleegidel soovitab mees lugeda Ann Grangeri ja Dan Browni raamatuid.

Dr Enno Toss on olnud Põlva haigla nõukogu liige aastatel 1996-1997 ja 2000-2016. Põlva linn omistas talle 2011. aastal kõrgeima autasu, linna aumärgi.

Põlva haigla tänab dr Enno Tossi meditsiiniasutuse arengus osalemise eest ja soovib tegusat pensionipõlve.

Legendaarset kirurgi Enno Tossu (vasakul) tänas kirurgiaosakonna juhataja dr Silver Merisalu. Foto: Madis Perli/Põlva haigla