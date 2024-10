Peaminister Kristen Michali sõnul on kaitseks ja eelarveks vajalikud otsused tehtud. “Edasi suuname valitsuses oma fookuse ja energia sellele, mida saaksime teha, et meie majandus oleks konkurentsivõimelisem, et Eestis oleks parem ettevõtlusega tegeleda, siit kaoksid bürokraatlikud takistused, juurdepääs kapitalile oleks lihtsam, riskid madalamad. Selleks alustasimegi majanduskabineti nõupidamistega,” ütles peaminister. “Meile on oluline, et kõik ametkonnad hakkaksid mõtlema just selles võtmes, mida me saame teha, et Eesti oleks parem ettevõtluspiirkond ja siis ka konkreetsed lahendused, mida saame otsustada, et nii ka läheks.”