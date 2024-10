Eakas proua loovutas petturile mitu tuhat eurot

Esmaspäeval sai 84-aastane naine petukõne, milles väideti, et naise tuttav on sattunud haiglasse ja ravi jaoks vajatakse raha. Proua andis petturile oma kodu uksel 4000 eurot.

Sarnase kõne sai nädala alguses vanem naine, kellele väideti, et tema tütar sattus avariisse ja kiirelt on vaja raviks raha ning haiglasse vahetusriideid. Murelik ema pakkis kiirelt tütre riided kokku ja andis need koos 2000 euroga petturile.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuhi Marju Toomingu sõnul tegutseb Eestis grupp inimesi, keda saadetakse inimeste kodudesse raha järele.

«Neid rahamuulasid juhitakse välismaa kõnekeskustest. Eile tabati Mustamäel 18-aastane kohalik mees, kes oli suundumas petetud inimese koju, aga enne uksepaku ületamist nabisid politseinikud ta pool kinni. Rahamuula kohta tuli info lapselapselt, kellele vanaema ütles, et tema tuttav on sattunud õnnetusse ja nüüd küsitakse temalt raha. Kuna lapselaps teadis, et see on pettus, läks ta kohe vanaema juurde ning kutsus kohale politsei,» kirjeldas Tooming.

Politseini on jõudnud ka info petukõnedest, milles väidetakse, et penisoniaja sisse on varasemalt arvestatud vähem tööaega ja selle korda tegemiseks tuleb allkirjastada avaldus PIN-koodidega. Mõnel juhul on kõnedes öeldud, et pensionifondi andmete muutmiseks või korrastamiseks tuleb broneerida aeg sotsiaalkindlustusametisse. Seejärel on kannatanu pidanud sisestama aja kinnitamiseks PIN-koodid.

«Töötame aktiivselt selle nimel, et siin tegutsevad pettureid kiirelt tabada. Hetkel kogutud info järgi tegutsevad rahamuulad eelkõige Harjumaal ja Ida-Virumaal, kuid võivad minna tegustema mujale Eesti maakonda,» ütles Tooming.

Ta kutsus inimesi üles helistama juba täna oma eakatele lähedastele ning hoiatama neid petukõnede eest.

«Rõhutage neile, et ravi eest tasumine selliselt ei käi. Mitte ükski asutus ei saada inimeste kodude ukse taha kedagi raha järele. Samuti selgitage, et kui keegi palub telefonis mõlema PIN-koodidega midagi kinnitada, siis tuleb see kõne kohe katkestada, sest see on pettus,» ütles politseinik.