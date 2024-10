Arenduskeskuse juht: peagi ees ootav maksutõus mõjub kõige halvemini väikeettevõtetele

Valitsus tõstab makse, igapäevakulud ja teenused kallinevad. Samas näitavad statistikaameti andmed, et Valga-, Võru- ja Põlvamaa inimesed teenivad endiselt oluliselt vähem kui harjumaalased. Kui pealinna ümbruses maksti teises kvartalis töö eest keskmiselt 2273 eurot kuus, siis lõuna pool Tartut tuli leppida pisut rohkem kui 1500 euroga. See jääb alla ka Eesti keskmisele palgale, mis on 2007 eurot. Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots on täheldanud ettevõtluses ebakindluse süvenemist juba nüüd, kui uued maksud pole veel kehtima hakanudki.