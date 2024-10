Poola kunstnik pakub võimaluse osaleda otsimismängus

Poola kunstnik Joanna Concejo on üks tunnustatumaid ja hinnatumaid illustraatoreid tänapäeva maailmas. Tema tööd on loodud vanadel paberitel lihtvahenditega, nagu näiteks harilikud ja värvipliiatsid. Illustratsioonid on detailirikkad ja täpsed. Pilt või piltide sari kannab jutustavat rolli. Need ei korda tekstis öeldut, vaid asuvad sellega dialoogi, luues omamoodi paralleelnarratiivi, mis pakub uurivale silmale naudingut. Concejo pilte vaadates saab harrastada läbiva motiivina otsimismängu ning avastada selles ennast lapsepõlves.