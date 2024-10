Direktor soetatud Hiina elektriautost: hinna ja kvaliteedi suhe on paigas

Tiit Tammaru sõnul on Maxus Euniq 6 sõiduomadused päris head. Auto on piisavalt mahukas ja korralike lisadega.

Valga vahel võib viimasel ajal näha liikumas veidi ebatavalise olekuga säravpunast maasturit. See on Hiinas toodetud elektriauto Maxus, mille koolidirektorist omanik Tiit Tammaru sõnab, et Hiina masin kõlbab sõitmiseks küll.