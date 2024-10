Võrus peetakse täna Lõuna-Eesti derbit

Mäletatavasti jõudis Võru Barrus mullu oma teisel hooajal Eesti meistrivõistluste finaali, kui alistas poolfinaalseeria otsustavas viiendas mängus täismaja kodupubliku ees just Bigbank Tartu 3:2. Finaalis jäädi alla tiitlikaitsjale Selver/TalTech-ile.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepa sõnul oli Tartu klubi alistamine eelmise aasta Eesti meistrivõistluste poolfinaalis ning finaali jõudmine tippsündmus nii mängijatele, treeneritele kui fännidele. «See oli vägev värk,» sõnas ta. «Kuid me ei taha millegagi alla medali ka tänavu leppida: eesmärk on jõuda finaali kõikides sarjades, kus osaleme. Ning see ei ole utoopiline plaan.»