Nädala alguses läheb päev-päevalt pilvisemaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul läänekaaretuul 2–8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, rannikul kuni 12 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 10–14 kraadi.