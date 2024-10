Aimi Jõesalu pälvis aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli

«Sobid suurepäraselt kokku meie kooli põhiväärtustega, oled loomult hooliv, ettevõtlik ja pädev ning väärikas inimene,» sõnas galaõhtul Jõesalu endine õpilane Renate Krantsiveer. «Neid väärtuseid annad sa edasi ka meile. Sinu panus meie kooli maine kujundamisse on olnud märkimisväärne, panus õpilastesse aga veelgi suurem.»

Jõesalu tunnistas galaõhtul, et tal on kogunenud aastakümneid südamega tehtud tööd, kuid polnud tunnustuse saamise osas siiski päris kindel. «Kõige tähtsamad on ikkagi õpilased, keda ma armastan. Keda proovin neid motiveeridaa,» sõnas ta. «Soovin kõigile head ning olen valmis neid endiselt aitama.»

Aimi on õpetaja, kelle jaoks on esmatähtis, et iga noor tunneks end tema vaheldusrikastes tundides turvaliselt, toetatult ja inspireeritult. Moodsate e-keskkondade ning tehisaru võimaluste kasutajana saavad tema õpilased lisaks saksa keele oskusele ka palju teada saksakeelsete maade kultuurist.

Aimi kontol on pea 55 eTwinningu projekti, millest enamiku on loonud ta ise. Kõrgeima tunnustuse ehk Euroopa kvaliteedimärgi on neist pälvinud 13 projekti.

Olles ise ennastjuhtiv õppija, juurutab Aimi samu väärtusi ka oma õpilastes, jagades pidevalt kaasaegseid, teadus- ja veebipõhiseid õppimisnõuandeid. Kriitilise mõtlemise arendamiseks kasutatakse õppetöös valeuudiste analüüsimist ja digiteemadel argumenteerimist või loova mõtlemise arendamiseks e-raamatuid, fotoromaane ja blogipostitusi.