Võru Instituudi teaduskonverents keskendub muuseumiharidusele

Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas võiks kohalik muuseum parimal viisil teenida oma rahvast, kohalikku kogukonda ja külastajat kaugemalt. Kui muuseumi alaliigiks on 'kohalik' või 'talurahva', on ootuspärane, et selles kohtuvad ajalugu ja mikroajalugu, kirjutab Võru Instituut ürituse tutvustuses.