RIA uuendas ID-tarkvara versiooni

ID-tarkvaraga paigaldatava rakenduse DigiDoc4 klient nimest eemaldati sõna “klient” (client), et suurendada semantilist sidusust eID rakenduste vahel. Suurima muudatusena uuendati ka DigiDoc4 rakenduses allkirjastamiseks kasutusel olevas libdigidocpp-teegis alusteeke, et tagada veelgi parem digiallkirjastamise toimimine ja turvalisus.

Elektroonilise identiteedi osakonna tootejuhi Kristel Merilaini sõnul on avalike teenuste pakkumisel võtmetähtsusega turvalisus, usaldusväärsus ja kasutajate rahulolu. "Tehnoloogia areneb pidevalt ning koos sellega muutuvad ka meie vajadused, mistõttu on tarkvara ajakohasena hoidmine üha olulisem. Tarkvarauuendus muudab seadme töö kiiremaks ja sujuvamaks. Soovitame kõigil kasutajatel uuendada ID-tarkvara uusimale versioonile, et tagada sujuv ja turvaline digiallkirjastamine," märkis Merilain.