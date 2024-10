Jaan Rapp: kärped halvavad elu maal

Sellele, et kokkuhoiu nimel on vaja pingutada, vaidlevad vastu ilmselt vähesed. Ent kas me ikka tajume, mida plaanitavad kärped meile igapäevaelus võivad tuua? Olen kohanud suhtumist: ongi hea, et kärbivad. Et riigiasutuste kabinetid on täis pseudoteemadega tegelevaid ametnikke ja kui mõni neist ära koondada, on ülejäänutel igati õiglane koormus, riigi raha raisatakse vähem ja meie majandus pöörab noka üles.