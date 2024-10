Airi Illak: julgus õppida avab tee unistuste täitumiseni

Valgamaa kutseõppekeskuses pakume juba kolmandat aastat võimalust kaugõppes põhi- või gümnaasiumiharidust omandada. Kui esimesel aastal võtsime vastu 82 õpilast, siis tänavu on nimekirjas juba 165 õppijat. Seejuures on neist noorim 16-aastane ning vanim 57-aastane. Niivõrd erinevas vanuses õppurite puhul näeme, et paindlik ja distantsilt toimuv õppetöö meeldib ühtaegu nii noortele, kellele tavakool ei sobi, kui ka täiskasvanutele, kes end töö- ja pereelu kõrvalt täiendada soovivad.

Õppima asumisega seotud kõhklusi ja paraku ka valehäbi on nii vanematel kui noorematel. Täiskasvanud, kellel õpingutesse pikk paus jäänud, tunnevad muret, et on juba liiga vanad ja kas neid üldse kooli vastu võetakse. Kinnitan, et neid mitte ainult ei võeta vastu, vaid koguni oodatakse ja tervitatakse.