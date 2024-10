VIDEOLUGU «Seto keel peab saama keeleseadusse!» Keele ja julgeoleku pärast mures setod pidasid kongressi

«Seto keelega oleme tegelenud juba väga pikalt, alates sellest, et me ise oleme seto keele keeleks tunnistanud. Meil on vastu võetud tegevusplaan, kuidas seda keelt alal hoida,» rääkis sootska Rein Järvelill. «Meil on välja antud setokeelset kirjandust, meil on setokeelne lasteaiarühm ja nüüd on ka Seto koolides rohkem seda keelt kuulda.»