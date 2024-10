Põlva kesklinna jääb vähemalt mõneks ajaks suur tühi auk

Coop Põlva tarbijate ühistu juhatuse esimehe Kristo Andersoni sõnutsi on lammutamise lõpptähtaeg 31. märts. Millal kopp kompleksi kallale läheb, ei osanud ta öelda. «Lammutab AS Terasteenused, kes ehitab ka vallamaja. Võtmed andsime neile üle oktoobri alguses,» märkis kaubandusjuht.

«Hoone on keerukas, sest seal on palju kommunikatsioone ja muudki, mis tuleb kõik eraldi lahti võtta ja hiljem utiliseerida. Meie oleme hoone kõikvõimalikust sisustusest võimalikult tühjaks teinud, sest igal asjal on oma väärtus. Suletud netopinda on seal 7000 ruutmeetrit – seega tekib sealt omajagu lammutusmaterjali,» lisas Anderson.