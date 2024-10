Tiit Loim: kohtus käimise ajastu

Teisalt tundub, et kohtuga ähvardamine või sinna ka päriselt jõudmine on saanud rohkem kultuuri osaks, kui peaks. Suunamudijad ütlevad üksteise kohta halvasti ja ähvardavad seejärel teineteise võidu kohtuga. Või nagu Mihkel Kärmas ühes hiljutises intervjuus nentis, siis tapmisähvardusi enam ei tehta, aga elu teevad keeruliseks hoopis hästilõhnastatud, üle kahesaja euro tunnis küsivad advokaadid.

Kohati on kõrvaltvaatajana muidugi meelt lahutav jälgida, kes täna kedagi kohtusse kaebas ja kas seal ka iva taga on või siiski mitte.

Enda töös olen seni kohtuasjadest pääsenud, aga et see nii läheks, on nõudnud palju kompromisside otsimist, põhjendamist, selgitamist, küsimist, rahustamist, sõimu kuulamist, info edasi-tagasi põrgatamist, aega, närve. Inimestel on tihtipeale väga jäigad seisukohad ja kui ise otsatult mõistlikkust taga ei aja, võib sinust saada kohtu­veteran. Seni on aidanud lähenemine, et katsume asjad lihtsalt läbi rääkida, ei ole vaja kõigi energiat ja raha kulutada.