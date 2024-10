Minni Aia-Utsal: hoida tuleb nii alustavaid kui kogenud tugispetsialiste

Nii õpetajate kui tugispetsialistide puudus Eesti koolides on murettekitav ning kujunenud olukord vajab strateegilisi ja läbimõeldud lahendusi. See on küll ka haridusvaldkonna arengukavas üks tähtsamaid küsimusi, kuid tuleb mõista, et seda aastate jooksul tekkinud probleemi ei saa lahendada üleöö. Piiratud ressursside puhul peavad aga lahendused olema eriti targalt kaalutud ja teaduspõhiselt läbi mõeldud.