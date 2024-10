Valga vabriku omanik otsib võimalusi raskustes firma päästmiseks

Septembris jõudis avalikkuse ette info MoonTTM OÜ teavitusest töötukassale, et töömahu vähenemise tõttu koondatakse 28 inimest. Selle aasta teises kvartalis oli ettevõtte palgal 28 inimest, seega tähendaks see nende kõigi koondamist.

Firma soomlasest omanik Matti Jyrkiäinen ütles nüüd, et kindlalt ei saa millestki, sealhulgas koondamisest veel rääkida. Olukord on siiski kehv. «Üldine situatsioon turul ei ole hea. Kõigepealt koroonapandeemia, nüüd Ukraina sõda. Materjalide hinnad ja palgad on tõusnud, aga praegusel ajal tahavad inimesed madalama hinnaga tooteid. Mooni toodang on kõrgema hinnaklassi kvaliteetkaup,» selgitas ta.