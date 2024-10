Mihklilaadale Valgas järgneb sel aastal mitu kontserti

Laada peakorraldaja, Valga kultuurikeskuses administraatorina töötav Liia Leht ütles, et kauplejaid on tulemas paarisaja ringis ehk just nii palju kui laadaks mõeldud alale mahub. Piirilinnale omaselt on neid nii Eestist kui ka Lätist. «Lätlastel on komme, et kui laada välja kuulutame, registreerivad nad end sinna kiirelt ära – et ikka koha saaks. Aga tavapärane on ka see, et mingi osa neist jääb tulemata. Seega ei olegi võimalik öelda, palju piiri tagant kauplejaid täpselt on. Suur hulk igatahes,» rääkis Leht.