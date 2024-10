Tsirguliina kooli ümber said alguse suured rekonstrueerimistööd

Tsirguliina kooli hoovis on kopp juba maasse löödud.

Sel nädalal said Tsirguliina kooli ümber alguse suured rekonstrueerimistööd, mis on osa Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi humanitaarabi programmist, mida haldab USA saatkonna kaitsekoostöö büroo. Ettevõtmise kogumaksumus on ligi miljon USA dollarit.