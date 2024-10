Ilvesed ründavad metskitsi, karud põtru

Võrumaal Vastseliina piirkonnas nägi kohalik põllumees, et kõrrepõllus metsa ääres toimub midagi imelikku, kui linnud looma kohal tiirutasid. Tuli välja, et tegemist oli ilvese poolt murtud soku korjusega.

„Naabrimees helistas, et vaataksin, mis põllu peal toimub, kuna kotkas tiirutas selle kohal. Merikotkas oli juba korjuse kallal ja rongad, varesed ka. Nad olid jõudnud juba silmad peast ära süüa,“ selgitas Võrumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Mati Kivistik.

„Ilves oli kitse tagakintsu ilmselt söönud, aga eks linnud olid jõudnud ka juba seal oma töö teha,“ lisas ta.

Murdmistöö tegija paljastas see, et sokku oli kõrist võetud, mis viitab ilvesele. On tavapärane, et ilvesed püüavad toiduks metskitsi. Parasjagu söömata jäänud osad võib ta peita risu alla või talvel ka lume alla.

„Tavaliselt ei saada neile jälile, aga ilves murrab ikka kõvasti kitsi, aga kui ta kuskil metsas võtab, siis linnud ei pääse ruttu juurde ja teisalt ega ta inimeste lähedusse neid tavaliselt too,“ selgitas Kivistik.

Ilvese poolt murtud metskitse leidsid sel nädalal ka Viljandimaa jahimehed. Lembitu jahiseltsi maadelt hernepõllult leitud metskitsel oli kõri ära näritud. Ümber murtud looma oli näha hulgaliselt lohistamisjälgi. Murdmisjälgede järgi tegid jahimehed kindlaks, et tegemist on ilvese tööga.

Viimasel ajal on sagenenud ka juhtumid, mil karud ründavad täiskasvanud põtru.

Kui Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul oli siiani laekunud infot selle kohta, et on murtud põdravasikaid, siis sellel aastal on sagenenud rünnakud ka täiskasvanud isenditele. „Viimase kuu jooksul on teada antud kahest sarnasest juhtumist,“ märkis ta. Üks neist toimus Paistus - nimelt jäädvustas Paistu jahiseltsi rajakaamera 8. oktoobril karu poolt viga saanud täiskasvanud põdra. „Sellise vigastusega kahjuks loomal elulootust ei ole," tõdes Vahtramäe.

Teisest murtud põdrast teatati Kõo jahipiirkonnas. Seal leitud põder oli juba hukkunud. „Esmalt arvati, et tegemist on liikluses viga saanud loomaga, aga vigastused viitavad, et tegemist oli karu poolt murtud ulukiga,“ tõdes Vahtramäe.

Millest on tingitud täiskasvanud loomade ründamine, pole hetkel täpselt teada. „Võime vaid oletada seda, et praegu käib karudel talveks vajaliku rasvakihi kasvatamine. Eriti vajavad energia tagavara emakarud, kes poegivad jaanuaris ja toidavad poegi oma energia arvelt,“ pakkus Vahtramäe üht võimalikku varianti.