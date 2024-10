Ehitusmaterjalide turg on praegu olukorras, kus poed müüvad kaupa sageli nullilähedase kasumiga, et konkurentsis püsida. Hoolimata enda jaoks soodsatest hindadest on kliendid samas ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal, kuna nii majanduse kui ka ehitusturu tulevik on ebakindel.