Akadeemik Mare Kõiva: õudusjutud levisid nagu kulutuli

Sel aastal Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna pälvinud akadeemik Mare Kõiva on folklorist ja kultuuriteadlane, kelle teadlasekarjäär on kestnud juba 45 aastat. Tema peamised uurimisalad on eesti rahva­usund ja mütoloogia, samuti rahvajutud nii minevikus kui tänapäeval. Teadlase sõnutsi on rahvalaulikud olnud osavad ka loitsude kasutamisel.