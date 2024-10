Põlva mehe sõjatee Talibani laastatud maal: seal, kus lõppes asfalt, algasid miinid

«Afganistan on tegelikult ilus. Kevadel on moonipõllud õites ja Helmandi jõgi tuli üle kallaste. Väga tahaks kunagi sinna turistina minna,» ütleb Hallap. «Aga Afganistan on ka keeruline, hoomamatu. Sellele ei saa enam nii läheneda nagu pärast kaksiktornide ründamist. Maailm on palju muutunud ja Taliban ei ole enam see Taliban.»