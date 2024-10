Vunki Mano! loometalgud tõid Rõugesse kümme ideed ja pea sada osalejat

“Päeva esimene emotsioon oli, kuivõrd tõsised ja sügavuti puudutavad teemad selle aasta loometalgutel meeskondade laual on,” jagas loometalgute juhtmentor ja korraldaja Mai Timmi mentorite mõtteid. Tema sõnul on kõigis meeskondades esindatud paljud erinevad osapooled. "See tähendab, et lahendusi leida ei ole kerge, aga seda läbimõeldumad need saavad."