Galerii Liivimaa mihklilaat tõi Valka laadamelu

Tavaks on saanud, et mihklikuul peetakse Valga tänavatel maha üks suurem laat. Nii ka see kord - piirilinnas kogunes umbkaudu paarsada kauplejat nii Eestist kui ka kaugemalt Liivimaa mihklilaadale, pakkumaks Valga kultuurikeskuse ümbruses sügisande, käsitöömeistrite loomingut, toidukaupasid, rõivaid, jalatseid ning paljud muud. Säde pargi servas said lapsed lustida erinevatel batuutidel, sõita elektriautode ja karusselliga.