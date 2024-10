GALERII Kostitee pakkus võimalust ka oma tervist parandada

Peakorraldaja Aivar Täpsi sõnutsi oli kauplejaid tänavu küll vähem kui mullu, kuid kõik traditsioonilised kaubagrupid olid esindatud. «Meil on siin valdavalt toidukaup, sest Postitee on Kostitee,» märkis ta.

Kolme tunni jooksul said laadakülalised väljapandut mekkida ja oma lemmiku poolt hääle anda. «Igaüks võib anda kolm häält. Eraldi võib anda hääle ka kolmele tootele, sest Karaski küla tahab ju oma aukaraskit saada ning Puskaru küla kõige paremat puskarit. Varbuse küla esitäht aga on sama, mis veinil. Need on eriauhinnad,» selgitas peakorraldaja laadapäeva alguses.