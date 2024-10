Põlva vallavanema Martti Rõigase selgituse kohaselt oli laiendust vaja, sest Rosma kalmistu hakkab täis saama. «Põlva kalmistul on aeg juba sealmaal, kus on õigus vanadele hooldamata haudadele peale matta. Mõnel pool minnakse võib-olla juba kolmandale ringile. Aga siin on tegemist võrdlemisi uue surnuaiaga,» lausus ta.