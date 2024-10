Lähiaja ööd toovad miinuskraade

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti loodest kagusse. Õhtuks Lääne-Eestis taevas selgineb. Puhub loode- ja põhjatuul 4–10, rannikul 7–13, pärastlõunal puhanguti 16 m/s. Sooja on 8–11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on taevas selge või pisut pilves. Vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ilm ning kohati sajab vihma. Puhub loodetuul 3–9, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni 10 kraadi. Kolmapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2–8, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7–12 kraadi.