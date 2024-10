Soojakraadid kahanevad miinimumi lähedale

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja esineb udu. Tuul on nõrk ja muutlik, saartel puhub idakaaretuul 3–9, öö hakul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul kuni 10 kraadi.