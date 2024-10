Hartman tegi Põlva kärbete järel ettepaneku säilitada maakondades riigiasutuste esindused

Ministri kiri oli ajendatud kärbete valguses vastu võetud hiljutistest otsustest või kaalutlustest riigiasutuste poolt oma esindusi maakondades sulgeda. Näiteks Põlva maakonnas on tänavu uksed sulgenud maksu- ja tolliamet ning sotsiaalkindlustusamet. Samuti on määramata ajaks edasi lükatud uute riigimajade avamine veel mitmes Eesti maakonnakeskuses.

«Minu jaoks on äärmiselt oluline, et inimestel oleks kõikjal Eestis kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed avalikud teenused ja meeldiv elukeskkond. Selle nimel töötab nii regionaal- ja põllumajandusministeerium, aga olen kindel, et ka teised ministeeriumid ja riigi ametkonnad,» rääkis Hartman.